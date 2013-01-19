Янукович и Азаров посмотрели на освящение воды

В день Крещения Господнего Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак присутствовали на чине Великого освящения воды на Днепре в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Праздничную службу в Свято-Покровском соборе отправил предстоятель Украинской православной церкви, Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир.

Также в празднование приняли участие народные депутаты, члены правительства, представители столичной власти, общественности и верующие.