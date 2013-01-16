В Одессе среди ночи горел частный дом: погибло трое людей

09:11, 16 января 2013
Общество
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Сегодня в 3.30 в частном доме в Приморском районе Одессе возник пожар, в результате чего от отравления продуктами горения погибли три человека.

В Одессе в результате пожара погибли три человека / Фото : stihi.ru

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 4.50 пожарно-спасательными подразделениями пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Одесской области.

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