В Одессе среди ночи горел частный дом: погибло трое людей
09:11, 16 января 2013Общество
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Сегодня в 3.30 в частном доме в Приморском районе Одессе возник пожар, в результате чего от отравления продуктами горения погибли три человека.
В Одессе в результате пожара погибли три человека / Фото : stihi.ru
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 4.50 пожарно-спасательными подразделениями пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Одесской области.
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