Банк обнаружил свой логотип на чужих объявлениях о кредите

Об этом УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью УМВД в области.

Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара), которая карается штрафом от десяти до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

Сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Черниговской области раскрыли и задокументировали факт незаконного использования знаков для товаров и услуг одного из украинских банков со стороны должностных лиц другого коммерческого предприятия.

По данным милиции, коммерсанты в бесплатных информационных изданиях неоднократно печатали объявление о предоставлении кредитов, используя при этом знаки для товаров и услуг другого банка, который никаких разрешений на использование своего товарного знака другим коммерческим структурам не давал. Представители банка обратились в правоохранительные органы, полагая, что коммерческая структура, благодаря незаконным действиям, забрала у них часть клиентов.

В соответствии с решением Антимонопольного комитета Украины, размер материального вреда, нанесенного банку действиями коммерческого предприятия относительно незаконного использования знаков для товаров и услуг в рекламных материалах и деловой документации, составляет более 5 млн. грн. Следствие продолжается.