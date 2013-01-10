Вице-премьер поставил дедлайн реконструкции Почтовой площади

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поручил до конца мая 2013 года завершить реконструкцию развязки на Почтовой площади в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетов развития города Киева. Строительство развязки позволит увеличить транспортный поток с 85 до 110 тыс. авто в сутки, обеспечить нормальное движение автотранспорта на Почтовой площади, особенно в вечерние и утренние часы «пик». Правительство ставит задачу закончить строительство до конца мая 2013 года», - сказал вице-премьер-министр в ходе рабочего совещания относительно реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Киеве.

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В свою очередь глава КГГА Александр Попов сообщил, что, по состоянию на 1 января 2013 года, в ходе реконструкции развязки на Почтовой площади были выполнены работы по прокладке водопровода, кабелей связи, кабелей высокого тока, водослива, практически завершен монтаж железобетонного пролетного строения эстакады, устроены буронабивные сваи тоннеля. Кроме того, на четверть выполнены работы по строительству подземного пешеходного перехода, а также начато бетонирование покрытия автомобильного тоннеля под Почтовой площадью.

Как сообщал УНИАН, по оценкам КГГА, первая очередь реконструкции Почтовой площади будет завершена ко Дню Киева (2013 года). Она включает в себя строительство транспортного узла и площади с благоустройством территории.

Реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади была начата в 2012 году с целью улучшения транспортной схемы этого узла и увеличения его пропускной способности. После завершения реконструкции пропускная способность развязки увеличится до 110 тыс. авто/сутки (до начала работ было 85 тыс. авто/сутки). Будет обеспечено непрерывное движение автотранспорта по улице Набережно-Крещатицкая и Набережному шоссе в обоих направлениях.

Кабинет министров Украины своим распоряжением №827 от 17 октября 2012 года дополнительно направил 50 млн грн на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади, увеличив общий объем финансирования до 80 млн грн.

Корпорация «Альтис-Холдинг» в августе 2012 года выиграла тендер на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади в Киеве и стала генеральным подрядчиком. По ее оценкам, стоимость реконструкции Почтовой площади в Киеве составляет 403,6 млн грн.