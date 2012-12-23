ЧП в Киеве: на Подоле рухнула 30-метровая буровая установка

Инцидент произошел днем недалеко от МакДональдса, где ведется реконструкция Почтовой площади. Там упала 30-метровая буровая станция, сообщил газете "Сегодня" начальник главка ЧС КГГА Виталий Пшеничный.

«Наша рабочая группа выезжала на место, однако поднять установку пока не удалось. Если мы не найдем подходящий кран, то придется ее распиливать. Однако, движение там пришлось ограничить», — сказал Пшеничный. По его словам, из-за падения техники никто не пострадал. «Машинист установки не пострадал, и рядом не было машин».

Напомним, реконструкция Почтовой площади продлится до мая 2013 года.