Министерство юстиции поставило точку в скандале с «еврейским вопросом»

Министр юстиции Александр Лавринович в ответ на письмо президента Объединенной Еврейской общины и Европейской Еврейского Совета Игоря Коломойского отметил: «Каждая этническая группа или национальное меньшинство в Украине имеет равные права со всеми остальными. Неотъемлемой частью этих прав является самоназвание национальности, которую исторически выбрал этнос. Считаю, что употребление других названий, которые являются оскорбительными для представителей любой национальности, является недопустимым ...»

Также министр подчеркнул, что комментировать официальную позицию в такой деликатной сфере как межэтнические отношения согласно Конституции могут только чиновники высшего ранга.

Напомним, ранее Центр Симона Визенталя поместил "свободовцев" Олега Тягнибока и Игоря Мирошниченко на пятое место в топ-10 антисемитов и обидчиков евреев всего мира.

Тягнибок попал в рейтинг за призывы "бороться с жидвой", а Мирошниченко за то, что назвал голливудскую актрису украинского происхождения Милу Кунис "жидовкой".