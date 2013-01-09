В масштабном ДТП в Запорожье пострадали 9 человек

В Запорожье в результате произошедшего сегодня столкновение двух маршруток на пересечении проспекта Ленина и проспекта Металлургов пострадали 9 человек.

Как сообщили УНИАН в секторе профилактической работу ГАИ ГУМВД Украины в Запорожской области, «в результате ДТП женщина-пассажир 1975 г. р. получила закрытые переломы ребер, а пассажирка 1940 г. р. – закрытый перелом голени. Обеих доставили в 5-ю горбольницу г. Запорожья».

По данным ГАИ, в 3-й роддом г. Запорожья после ДТП каретой «скорой помощи» была доставлена также находившаяся в маршрутке беременная женщина. «Серьезных видимых повреждений она не получила - была госпитализирована для осмотра», - сообщили в ГАИ.

Еще шести пассажирам, получившим незначительные ушибы и травмы, медпомощь была оказана врачами непосредственно на месте ДТП.

В управлении госавтоинспекции ГУ МВД Украины в Запорожской области так же сообщили, что столкновение пассажирских микроавтобусов произошло на перекрестке, который квалифицируется ГАИ, как место концентрации ДТП.

Обстоятельства и причины аварии выясняют следователи Запорожского городского управления внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, около 11-30 в Запорожье на пересечении центрального проспекта города – проспекта Ленина с проспектом Металлургов столкнулись две маршрутки с пассажирами. По свидетельству очевидцев происшествия, прибывшие на место аварии работники «скорых» на носилках выгружали из салонов окровавленных людей.

По информации управления ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области, столкнулись пассажирские микроавтобусы «Volkswagen» и «БАЗ» (пассажирский микроавтобус, более известный, как «Газель»). В салонах обоих маршруток были пассажиры.