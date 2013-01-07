Отец сядет на 10 лет за убийство собственного сына

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

По сообщению, трагедия произошла в марте 2012 года, причиной которой стал бытовой конфликт. В тот день отец с сыном весь день занимались хозяйственными делами, помогали соседям грузить дрова. После окончания работы, мужчины вернулись домой и сели ужинать и во время совместного распития водки возникла ссора и 30-летний сын с кулаками набросился на отца. Отец, чтобы успокоить нападающего схватил со стола нож. По словам подсудимого, он хотел напугать сына, рассчитывая на то, что увидев нож, то успокоится и отойдет от него. Услышав крик, на кухню из комнаты прибежали родные. Они пыталась помочь раненому, но его смерть наступила мгновенно.

По факту убийства Тывровский районный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет и 6 месяцев. У мужчины это уже шестая судимость. Ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких преступлений.