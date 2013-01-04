Нафтогаз отсудил долг у черниговского предприятия
04:04, 04 января 2013Общество
960 0
Черниговское предприятие в судебном порядке оплатило НАК "Нафтогаз Украины" 34 млн. грн задолженности за природный газ.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
"Исполнено судебное решение, принятое по делу по иску прокуратуры города Чернигова в пользу государства в лице НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом органами прокуратуры защищены имущественные интересы государства, в пользу национальной акционерной компании предприятием-должником оплачено свыше 34 млн. грн задолженности за потребленный природный газ", - говорится речь в сообщении.
В то же время в Генеральной прокуратуре не уточняют название предприятия-должника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter