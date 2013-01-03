В Одессе поймали известного наркобарона-миллионера

Сотрудники одесского облуправления по борьбе с организованной преступностью задержали известного российского наркобарона Игоря Соколовского, шире известного по кличке «Сокол».

49-летний Игорь Соколов был четырежды судим и находился в розыске полиции Российской Федерации. Криминальный авторитет был известен тем, что длительное время возглавлял один из крупнейших наркокланов России.

В Одессе авторитет жил по фальшивым документам, однако, поддельный паспорт не стал помехой для поимки уголовника. Об этом «Сегодня» рассказали в одесской областной прокуратуре.

Интересно, что «Сокол» был знаменит в криминальных кругах тем, что наладил крупную торговлю героином из «золотого треугольника» - Афганистана и Пакистана. Оборот наркобизнеса «Сокола» достигал нескольких сот миллионов долларов в год.