Наркобарон заказал убийство экс-президента Сербии

Об этом пишет РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на белградское издание Press.

Д.Шарич включил в расстрельный список помимо Б.Тадича еще пять высокопоставленных сербских чиновников - председателя координационного бюро Совета национальной безопасности Миодрага Ракича, министра внутренних дел Ивицу Дачича, руководителя Агентства по безопасности и информации Сашу Вукадиновича, прокурора по борьбе с организованной преступностью Милько Радисавлевича и министра юстиции Снежану Малович.

Таким образом криминальный авторитет решил отомстить руководству страны за развал своей теневой империи.

Б.Тадич за время своего президентства в 2004-2012 гг. неоднократно заявлял, что борьба с организованной преступностью является одним из главных приоритетов.

Ранее в местных СМИ появлялись сообщения, что Д.Шарич скрывается в Швейцарии и планирует перебраться в Южную Америку. Сербские власти тем временем преследуют сообщников наркобарона.