За штурм одесской мэрии уже задержали двоих предпринимателей

Двоих подозреваемых задержали в рамках уголовного производства по событиям 21 декабря, пишет «Думская» со ссылкой на пресс-секретаря одесской милиции Владимира Шаблиенко.

Имена задержанных милиционер уточнить не смог.

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В то же время предприниматели рынка «Привоз» сообщили, что в пятницу утром был задержан член кооператива Виктор Бабейко. По словам его коллеги Оксаны Михеевой, Виктор обвиняется в якобы сокрытии от следствия.

«Приехали, посадили в машину и увезли. Хотя повестки он не подписывал и в глаза не видел. Никто повестку не присылал. Вити вообще там возле дверей (мэрии) не было», — сказала она.

Несколькими часами позже, по словам Михеевой, задержали брата Виктора Бабейко Вячеслава. Повестки с требованием явиться к следователю для дачи показаний получили еще трое предпринимателей «Привоза».