«Беркут» оттеснил свободовцев от одесской мэрии: есть пострадавшие

Как передает корреспондент УНИАН, также к месту событий подъехал милицейский фургон, типа автозака.

Участники акции протеста, среди которых активисты политических партий, предприниматели одесских рынков, обманутые инвесторы, пытавшиеся прорваться в здание мэрии через входную дверь, были неоднократно атакованы сотрудниками частной охраны горсовета.

Как сообщил корреспонденту УНИАН участник акции протеста, представитель ВО «Свобода», штурм здания мэрии начался после того, как главу Одесской областной организации ВО «Свобода», избранного в парламент 7-го созыва, Павла Кириленко не пустили на заседание сегодняшней сессии горсовета. В то время, как другие депутаты Рады от Одессы (от Партии регионов) беспрепятственно попали в здание.

Также, по словам нескольких участников акции протеста, на место событий прибыл начальник Главного управления МВД в Одесской области, генерал-майор Сергей Резников. Когда он, будучи в штатском костюме, подошел к центральному входу в горсовет, тамошняя охрана облила его водой. «Резников выругался и назвал охранников уродами», - сказал один из участников акции.

В данный момент акция протеста продолжается. Протестующие выкрикивают: «Не трогайте охранников, просто выведите их!», «Не трогать милицию!».

По словам представителя «Свободы», в результате столкновений несколько протестующих уже обратились за медицинской помощью, получив колотые ранения рук и грудной клетки.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе сторонники ВО «Свобода», а также предприниматели и представители общественных организаций, пытались штурмом взять здание мэрии, в котором проходит заседание сессии городского совета. Участники штурма сломали входные двери в горсовет. Также в здании был распылен слезоточивый газ. Охрана здания мэрии пыталась применять огнетушители и воду из гидрантов против участников штурма.

Как заявил УНИАН представитель одесской ВО «Свобода», слезоточивый газ применили не протестующие, а охрана мэрии. Он добавил, что в планы протестующих не входил силовой захват здания. По его словам, протестующие лишь хотели войти в здание чтобы выразить свой протест.