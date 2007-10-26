Чрезвычайный и полномочный посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН заявляет, что цена на газ для Украины будет расти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе прямой телефонной линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Цена будет действительно расти», - сказал посол.

В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что для России цена на газ также будет увеличиваться. По словам посла, газовая промышленность - очень затратная отрасль, и чтобы «Газпром» мог обеспечивать страну газом, он должен поднимать цены.

Еще одной причиной посол назвал рост мировых цен на газ.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, цена на газ для Украины - это «договорной вопрос». «Для этого есть правительства, компании, которые должны договариваться. Все зависит от искусства тех, кто ведет эти переговоры»,- добавил посол.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2006 года цена российского газа для Украины составляет 230 долларов за тысячу кубометров. Посредник RosUkrEnergo, который вместе с российским использовал в поставках также среднеазиатский газ, предоставлял Украине сначала газ по цене 95 долларов за тысячу кубометров, а с 2007 года - 130 долларов (в связи с подорожанием туркменского газа).