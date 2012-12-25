Сегодняшняя ситуация в Украине демотивирует детей, – эксперт

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Дети об Украине», проведённого Институтом Горшенина совместно с МДЦ «Артек».

Большинство украинских детей (70,1% опрошенных) считает, что в первую очередь государство должно помогать пенсионерам, бедным людям и детям-сиротам. При этом 53,3% детей считает, что государство в первую очередь должно развивать образование, 22,1%, - здравоохранение, 22,1%, - улучшать экологическую ситуацию, 19,8% - бороться с преступностью, 14,1% - вкладывать деньги в развитие новых технологий, 13,7% - в развитие науки, 11,8% - в строительство дорог, мостов. Меньше 10% опрошенных высказались за то, что государство должно вкладывать деньги в строительство жилья, развитие сельского хозяйства, укрепление армии и безопасности государства.

Комментируя результаты опроса, медиаэксперт Андрей Куликов заявил, что сегодняшняя ситуация в Украине демотивирует детей. По его мнению, дети разучились рассчитывать на помощь сверстников.

«Сегодняшняя ситуация является более демотивирующей для подрастающего поколения. Настроения, когда люди хотят выехать из страны из-за «отсутствия будущего», влияет и на настроения детей. Но я уверен, что будущее у Украины есть», - отметил Андрей Куликов.

Ещё одной проблемой, по мнению эксперта, является уничтожение в украинских городах «дворовой культуры», когда дети непосредственно общались между собой.

«У детей пропадает возможность опереться на сверстника в тяжёлой ситуации», - отметил эксперт.

Cоциологическое исследование "Дети об Украине" было проведено Институтом Горшенина совместно с МДЦ «Артек» с 11 по 12 декабря 2012 года. Всего было опрошено 1100 детей, которые проживают в Украине, в возрасте от 9 до 15 лет. Ошибка репрезентативности исследования не превышает +/-3,0%.