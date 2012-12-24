Колесников извинился перед пассажирами Hyundai

Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Борис Колесников изданию «Комсомольская правда в Украине».

«Hyundai - мировая компания, сейчас они бросили все силы на исправление ситуации. Пройдет максимум две-три недели, пока южнокорейские специалисты и работники нашей железной дороги устранят все недостатки», - сказал он.

Б.Колесников также принес извинения пассажирам, которые пострадали от неисправностей этих поездов.

«Пользуясь возможностью, хочу попросить прощения у всех пассажиров, которые пострадали, опоздали из-за поломок скоростных поездов. Хотя железная дорога компенсировала финансовые потери за билеты, пассажирам от этого не легче», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что он «предлагал протестировать поезда во время перегона из Южной Кореи в Украину».

«Можно было не везти их пароходом в Одессу, а прогнать по Транссибу, это было бы испытанием для них и все эти болячки вылезли бы. Но это с нас ответственности не снимает и остается только извиниться», - сказал экс-министр инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря компания Hyundai принесла извинения за причиненные украинским пассажирам неудобства при пользовании скоростными электропоездами собственного производства и сообщила о начале работ по ликвидации неисправностей, которые в первую очередь связаны со сложными зимними погодными условиями.

Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоездов и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

В настоящее время, согласно условиям контракта, в Украине работают девять корейских специалистов компании Hyundai Rotem.

Все они работают на технической пассажирской станции «Дарница», однако при необходимости отправляются в Харьков, Донецк или Львов.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.