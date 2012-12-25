Попов призывает киевлян не беспокоиться

Об этом заявил председатель КГГА Александр Попов на последнем в 2012 году расширенном аппаратном совещании Киевской городской госадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на заседании обсудили пути решения текущих вопросов жизнеобеспечения города, в частности, финансирование скорой медицинской помощи, уборку столицы от снега и поваленных деревьев, бесперебойную работу городского хозяйства во время рождественских и новогодних праздников.

«Самое главное, что город продолжает развиваться. Так было в 2012 году, и, даже несмотря на нехватку финансирования, так будет и в следующем, 2013 году. Заверяю всех киевлян, и, прежде всего представителей бюджетной сферы, что причин беспокоиться нет. Городская власть определилась, как обеспечить стабильное финансирование всех ключевых направлений жизнедеятельности города в условиях бюджетных трудностей», – акцентировал А.Попов.

«Учитывая ситуацию с бюджетом и общую экономическую ситуацию в стране, я думаю, что и 2013 год будет для нас не очень легким. Но я уверена, что Киев сможет прожить его достойно при условии согласованного и конструктивного сотрудничества всех органов власти и жителей города», – отметила во время аппаратного совещания заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега.

Также во время совещания заместители председателя КГГА подвели итоги работы городских служб в течение уходящего года и очертили ключевые направления и приоритеты в развитию города на следующий год.

«Относительно следующего 2013 года – у нас большие планы, мы вступаем в новый этап сотрудничества с представителями бизнеса, которые намерены инвестировать в развитие нашей экономики. Будут очень много новых проектов, благодаря которым мы будем увеличивать количество рабочих мест, повышать уровень заработной платы и социальной защиты», – отметил А.Попов.

Среди ключевых задач Киева на следующий год, по словам председателя КГГА, остаются: развитие и обновление транспортной системы; сохранение всех социальных программ, в частности, муниципальных надбавок врачам, учителям и работникам коммунального хозяйства, а также адресной помощи малозащищенным киевлянам; строительство социального жилья; привлечение инвестиций и внедрение современных инновационных технологий; внедрение европейских стандартов качества в образовании, медицине и культуре; уменьшение бюрократии и борьба с коррупцией. Отдельный акцент Александр Попов сделал на развитии хосписной и паллиативной помощи.

Председатель КГГА поблагодарил всех киевлян, работников столичной госадминистрации и коммунальных служб за эффективную работу на протяжении года и пожелал успехов в следующем 2013 году.