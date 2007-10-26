Число контрактников в армии возрастет до 7 тысяч

В 2008 году в Вооруженных Силах Украины количество контрактников возрастет до 7 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, об этом заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВС Украины генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО.

“В 2008 году количество военнослужащих, которые будут проходить воинскую службу по контракту, увеличится на 7 тысяч лиц”, – сказал он и добавил, что «в рамках призывной кампании в 2008 году в ряды Вооруженных Сил Украины будет призвано 30 тысяч человек».

По его словам, весной 2008 года в ряды Вооруженных Сил Украины будет призвано 17 тысяч человек и 13 тысяч человек – осенью.

“Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины подписал Указ №1003/2007 “О сроках проведения очередных призывов, очередных призывах на срочную воинскую службу граждан Украины и увольнении в запас военнослужащих в 2008 году”, – напомнил С.КИРИЧЕНКО. - Это серьезный базовый документ, который подтверждает заботу Президента нашего государства о боеспособности Вооруженных Сил. Во исполнение этого Указа и будет осуществляться призыв”.

Он также отметил, что на конец 2008 года в ВС Украины будут служить 183 тысячи военнослужащих, а количество военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту, в 2008 году увеличится на 7 тысяч человек.