Первый Национальный 23 декабря покажет финал отбора на «Евровидение»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Первого Национального. Трансляция начнется в 11.50.

По результатам национального отбора профессиональное жюри и телезрители изберут исполнителя, который будет представлять Украину в мае 2013 года в Швеции.

В то же время НТКУ предлагает коллегам-журналистам не просто посмотреть, как проходят выступления претендентов и работает конкурсное жюри, но и определить собственного победителя национального отбора.

Согласно официально утвержденным условиям, НТКУ определяет победителя национального отбора по результатам двух голосований – голосования профессионального жюри, состоящего из известных экспертов в сфере вокального искусства, телевидения и шоу-бизнеса, а также интерактивного голосования зрителей отправлением SMS-сообщений (одно сообщение с одного номера). В этом году НТКУ водит новое правило и добавляет отдельное голосование, которое будет осуществляться представителями СМИ и проходить параллельно с официальной процедурой определения победителя.

К участию в этом проекте Первый Национальный приглашает представителей украинских телеканалов, печатных СМИ и Интернет-ресурсов. Никаких ограничений относительно количества приглашенных от одного СМИ не устанавливается, но участие в голосовании будет проходить по принципу "1 СМИ – 1 голос".

В день финала каждый из участников проекта должен будет иметь возможность прослушать выступления всех 20 конкурсантов и заполнить анкету, подобную тем, которые будут заполняться членами жюри. Подсчет голосов, отданных украинскими СМИ за того или иного исполнителя, будет осуществлен одновременно с официальным голосованием телезрителей и жюри, а его результаты будут обнародованы на специальной пресс-конференции сразу после завершения национального отбора. НТКУ не только объявит победителя по версии СМИ, но и обнародует результаты голосования каждого из участников проекта на сайте официального телеканала.