Главное за день: обзор топ-новостей
Путин "учил" Украину "жить", антимонопольщики выбили из МСТ и Киевстара снижение тарифов, в столице продолжаются простистояния жителей с властями, украинские команды узнали соперников в еврокубках, Азаров призвал граждан не ныть, а брать лопату в руки.
Более полная картина - в нашем обзоре:
В Первомайске 60 горняков отказались спускаться в шахту из-за долгов по зарплате
Долг по зарплате составляет 3,8 млн. грн, вопросом занимается прокуратура.
«Беркут» чуть не затоптал людей под Киевсоветом
Жители столицы пришли под Киевсовет с требованием вернуть самоуправление в городе. Бойцы спецподразделения «Беркут» выстроились на лестнице перед зданием, не пуская никого в КГГА.
Киевсовет отказался рассматривать вопрос о Гостином дворе
Депутаты не поддержали инициативу рассмотреть позицию людей, которые защищают Гостиный двор от реконструкции.
Киевстар и МТС договорились снизить тарифы
Антимонопольный комитет Украины договорился с мобильными операторами «Киевстар» и МТС о снижении тарифов на международные и внутриукраинские разговора.
Путин: Украина совершила стратегическую ошибку
Президент России на пресс-конференции в Москве заявил, что считает, что Украина совершила стратегическую ошибку, не отдав в аренду свою ГТС.
Шахтер узнал соперника в 1/8 Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2012/13.
Внешний долг Украины увеличился на 5%
Валовый внешний долг Украины за январь-сентябрь увеличился до до 132,446 млрд долл.
Азаров: вместо того чтобы скулить - взял лопату, расчистил дорогу
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что жители городов должны самостоятельно убирать снег возле своих домов.
Житель села, которое 6 дней отрезано от мира: Прямо блокадный Ленинград какой-то
«Хорошо, что хоть свет еще есть. За это время в селе было два покойника - едва их похоронили. Тянули трупы на лыжах к кладбищу»
Днепр, Металлист и Динамо получили соперников в Лиге Европы
Киевское «Динамо» на этой стадии турнира встретится с французским «Бордо», харьковский «Металлист» сыграет с английским «Ньюкаслом», а соперником днепропетровского «Днепра» стал швейцарский «Базель».
Кузьмин в последнюю минуту отменил встречу с председателем комитета Европарламента
Брок пошутил так: «Я думаю, что он, наверное, очень занят, потому что готовится к встрече с президентом Обамой».
Украинцы не верят в конец света из-за парада планет 21 декабря 2012 года, а мир в панике
64,5% украинцев точно уверены в том, что 21 декабря 2012 года не произойдет конец света, некоторое сомнение имеют, но уверены, что глобально ничего плохого не случится еще 22,5% украинцев.