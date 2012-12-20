Главное за день: обзор топ-новостей

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В Первомайске 60 горняков отказались спускаться в шахту из-за долгов по зарплате

Долг по зарплате составляет 3,8 млн. грн, вопросом занимается прокуратура.

«Беркут» чуть не затоптал людей под Киевсоветом

Жители столицы пришли под Киевсовет с требованием вернуть самоуправление в городе. Бойцы спецподразделения «Беркут» выстроились на лестнице перед зданием, не пуская никого в КГГА.

Киевсовет отказался рассматривать вопрос о Гостином дворе

Депутаты не поддержали инициативу рассмотреть позицию людей, которые защищают Гостиный двор от реконструкции.

Киевстар и МТС договорились снизить тарифы

Антимонопольный комитет Украины договорился с мобильными операторами «Киевстар» и МТС о снижении тарифов на международные и внутриукраинские разговора.

Путин: Украина совершила стратегическую ошибку

Президент России на пресс-конференции в Москве заявил, что считает, что Украина совершила стратегическую ошибку, не отдав в аренду свою ГТС.

Шахтер узнал соперника в 1/8 Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2012/13.

Внешний долг Украины увеличился на 5%

Валовый внешний долг Украины за январь-сентябрь увеличился до до 132,446 млрд долл.

Азаров: вместо того чтобы скулить - взял лопату, расчистил дорогу

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что жители городов должны самостоятельно убирать снег возле своих домов.

Житель села, которое 6 дней отрезано от мира: Прямо блокадный Ленинград какой-то

«Хорошо, что хоть свет еще есть. За это время в селе было два покойника - едва их похоронили. Тянули трупы на лыжах к кладбищу»

Днепр, Металлист и Динамо получили соперников в Лиге Европы

Киевское «Динамо» на этой стадии турнира встретится с французским «Бордо», харьковский «Металлист» сыграет с английским «Ньюкаслом», а соперником днепропетровского «Днепра» стал швейцарский «Базель».

Кузьмин в последнюю минуту отменил встречу с председателем комитета Европарламента

Брок пошутил так: «Я думаю, что он, наверное, очень занят, потому что готовится к встрече с президентом Обамой».

Украинцы не верят в конец света из-за парада планет 21 декабря 2012 года, а мир в панике

64,5% украинцев точно уверены в том, что 21 декабря 2012 года не произойдет конец света, некоторое сомнение имеют, но уверены, что глобально ничего плохого не случится еще 22,5% украинцев.