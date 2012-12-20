Киевстар и МТС договорились снизить тарифы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы АМК Рафаэль Кузьмин.

«Антимонопольный комитет принял решение о необходимости снижения тарифов в роуминге и на внутренние разговоры в Украине, и компании с этим согласились», - сказал он.

По словам Р.Кузьмина, в результате снижения тарифов крупнейшими мобильными операторами украинцы смогут сэкономить более 1 млрд грн.

«Экономический эффект составит более 1 млрд грн, эта та сумма, которую сможет сэкономить население», - сказал он.

Р.Кузьмин отметил, что рекомендации по снижению тарифов в роуминге должны быть выполнены мобильными операторами в течение 30 дней, а на снижение тарифов на внутриукраинские разговоры - в течение 10 дней.

«Мы рассчитываем, что до конца года такое снижение произойдет», - сказал он.

В тоже время Р.Кузьмин отметил, что для снижения тарифов «Киевстар» и МТС задействуют внутренние ресурсы, так как их прибыль, по оценкам экспертам Антимонопольного комитета, существенно превышает прибыль европейских операторов мобильной связи.

Он также отметил, что снижение тарифов в роуминге может привести к убыткам, но «это их проблемы, и они должны договориться с европейскими операторами».

Кроме того, Р.Кузьмин отметил, что жалоб на антиконкурентные действия со стороны мобильного оператора «Астелит» (Лайф) в АМК не поступало.

«Жалоб на действия «Астелита» в АМК не поступало. Влияние «Астелита» на потребителя невелико», - сказал он.

Напомним, в июне 2012 года Антимонопольный комитет предоставил компаниям «Киевстар» и МТС обязательные для рассмотрения рекомендации в связи с необоснованным повышением стоимости отдельных услуг мобильной связи.

АМК, на основе анализа предоставленной операторами информации, не подтвердил факт снижения цен на мобильные услуги. Напротив, по информации комитета, в августе цены на них увеличились.

В конце сентября т.г. сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины возбудил дело в отношении мобильных операторов «Киевстар» и «МТС» за невыполнение рекомендаций по снижению внутренних тарифов.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс.

Общий доход «Киевстара» в 2011 году составил почти 13,1 млрд грн.

Сеть мобильной связи «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, компания обслуживает 19,9 млн абонентов. Доход компании в 2011 году составил 9,1 млрд грн. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).