Житель села, которое 6 дней отрезано от мира: Прямо блокадный Ленинград какой-то

Как сообщили УНИАН в ТУ МЧС в Черновицкой области, сегодня на очередном заседании областного штаба по координации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Черновицкой области первый заместитель председателя ОГА Георгий Галиц проинформировал, что по состоянию на вечер 19 декабря, лишь в Кельменецком районе Буковины 14 сел находятся в снежном плену. «Есть такие села и в Сокирянском, Хотинском, Заставновском районах», - добавил он.

«Сегодня имеем основания для объявления чрезвычайной ситуации регионального уровня, поскольку более чем в течение трех суток нарушены условия нормальной жизнедеятельности многих населенных пунктов», - сказал Г.Галиц. По его словам, этот статус «позволит рассчитывать на привлечение дополнительных резервных средств».

По информации членов штаба, на Буковину прошлой ночью отправилась тяжелая армейская техника из Тернополя и Рахова, которая будет работать на самых сложных участках автодорог.

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону один из жителей села Ржавинцы Заставновского району Черновицкой области, этот населенный пункт шестой день полностью отрезан от внешнего мира.

«Шестой день в село ни заехать, ни выехать. Мы шесть дней уже без сообщения – с магазинов люди все вымели, хлеба нет, консервов тоже. Кто может, тот печет хлеб сам».

По словам мужчины, три дороги, ведущие из села, – все засыпано заносами, которые местами достигают двух метров. «Простая техника не справляется», - говорит мужчина.

По информации местного жителя, на сегодняшний день закончились все телефонные карточки мобильного пополнения в магазинах. «Хорошо, что хоть свет еще есть. За это время в селе были два покойника – еле их похоронили. Тянули трупы на лыжах к кладбищу», - добавил мужчина..

Отвечая на вопрос УНИАН «знают ли об этой проблеме в области?», - житель заблокированного села ответил: «Видно знают, но ничего сделать то ли не могут, то ли не хотят. МЧС точно знает. Потому что ребенка нужно было срочно на операцию, мог умереть, то к «скорой помощи», которая смогла подъехать к соседнему селу Окно мальчика 6 км несли люди из МЧС на руках».

По словам жителя Ржавинцов, в селе проживает около 4 тыс. людей. Председатель сельского совета Борис Садовый, который звонил во все колокола, ничего не смог добиться.

«Председатель Садовый взял рюкзак на плечи и пошел пешком на Залоговую (районный центр) - искать технику. Прямо блокадный Ленинград какой-то! Умоляю, услышьте нас!», - говорит житель заблокированного снегом села.