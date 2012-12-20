В Первомайске 60 горняков не спустились в шахту из-за долгов по зарплате
10:36, 20 декабря 2012Политика
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Около 60 шахтеров ООО "Интер-инвест уголь" в Первомайске Луганской области 18 и 19 декабря отказывались спускаться в шахту в связи с невыплатой им заработной платы.
Шахтерам не платят. Фото lugtu.lg.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, долг по зарплате составляет 3,8 млн грн и еще 5 декабря прокуратурой города Первомайска по факту невыплаты заработной платы на имя директора указанного общества были внесены представления.
Кроме того, вышеуказанный факт внесен Первомайским горотделом управления МВС в единый реестр заявлений и сообщений о криминальном правонарушении и прочих событиях, проводится проверка.
Указанный вопрос находится на контроле прокуратуры области.
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