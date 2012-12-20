Внешний долг Украины увеличился на 5%

Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Внешний долг органов государственного управления в январе-сентябре увеличился на 3,5% (в III квартале - на 12%) - до 26,784 млрд долл.

Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования в январе-сентябре сократился на 25% (в III квартале - на 10%) - до 5,617 млрд долл., банков - на 10% и 6%, соответственно, до 22,594 млрд долл.

Внешний долг других секторов экономики за январь-сентябрь т.г. увеличился на 13%, в т.ч. в III квартале - на 3%, до 68,535 млрд долл.

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Прямые инвестиции (межфирменный долг) выросли с начала года на 1,796 млрд долл., в т.ч. в III квартале - на 8%, до 8,916 млрд долл.

Согласно информации Нацбанка, 73% валового внешнего долга номинированы в долларах США, 10,3% - в евро, 10,7% - в специальных правах заимствований, 2,6% - в российских рублях, 2% - в гривне.

Как сообщал УНИАН, во втором квартале 2012 года валовый внешний долг увеличился на 1,6%, или 2,071 млрд долл. - до 128,955 млрд долл., в I полугодии - вырос на 2,2%, или 2,719 млрд долл.

Валовый внешний долг Украины в 2011 году увеличился на 7,6% - до 126,236 млрд долл.