Украинцы не верят в конец света из-за парада планет 21 декабря 2012 года, а мир в панике

Так или иначе, ожидают конца света 7,3% населения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, переданные УНИАН.

В то же время в мире набирает обороты истерия, связанная с предсказанным наступлением Армагеддона.

Например, в Китае за разговоры о конце света полиция стала задерживать людей. В городе Чунцин китайская полиция задержала четырех человек, «распространявших слухи о конце света». Задержанные ссылались на календарь майя, держали в руках листовки и выкрикивали лозунги в громкоговоритель. По словам стражей порядка, подозреваемые объявляли о наступлении глобальной катастрофы, основываясь на календаре древних майя.

Кроме того, туроператоры сообщают, что туристы по всему миру стали покупать билеты только в один конец из-за приближающегося «конца света», который, согласно некоторым трактовкам Календаря Майя, ожидается 21 декабря 2012 года. В этой связи авиаперевозчики и туроператоры вынуждены организовывать специальные акции и дисконты.

В наличии оказалось огромное количество недорогих и даже дешевых авиабилетов, зафиксирован низкий спрос по всем зарубежным направлениях — ближним и дальним, констатируют игроки рынка.

В отдельных странах на сообщения о конце света из-за парада планет стали реагировать даже премьер-министры и гидрометцентры.Так, премьер-министр Австралии Джулия Гиллард записала обращение к согражданам, в котором провозгласила скорое наступление конца света.

А в России Гидрометцентр России заверил, что все будет хорошо, и никакого конца света 21 декабря 2012 года не будет, что, однако произвело противоречивый эффект, поскольку многие россияне с некоторым недоверием относятся к предсказаниям этой организации.

Впрочем, сами потомки древних майя абсолютно не принимают апокалиптические идеи, столь разрекламированные в западном мире. По их словам, скорее дата 21 декабря 2012 года относится не к концу света, а к началу новой эры. Такого же мнения придерживается и правительство Гватемалы.