«Беркут» чуть не затоптал людей под Киевсоветом

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию собрались около 150 человек, которые представляют общественную организацию «Гражданская позиция» при поддержке ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода».

Они держат плакаты: «Вернем Киеву настоящее самоуправление», «Мы против незаконной застройки», «Откройте Киевсовет».

Участники акции требуют, в частности, чтобы ни одно решение столичной власти не принималось без обсуждения с киевлянами, чтобы жители города могли проводить референдумы и предлагать решения Киевсовету, чтобы киевляне могли избирать депутатов в районах города.

Они считают, что первым шагом в направлении выполнения этих требований является свободный вход в здания органов самоуправления.

Участники акции хотят встретиться сегодня с председателем Киевсовета и депутатами.

Также возле мэрии собрались до 100 предпринимателей, которые требуют от власти защитить их бизнес. Напротив них другие представители киевского общины, которых около 20 человек, наоборот требуют демонтажа МАФов, поскольку те ухудшают вид Киева как столицы. Они держат плакаты: «Геть МАФію», «МАФи руйнують наше середовище», «МАФам – Ні» («Долой МАФию», «МАФы разрушают нашу среду», «МАФам – Нет».

На брифинге перед началом заседания сессии секретарь Киевсовета Галина Герега сообщила, что в повестке дня есть вопрос о функционировании временных сооружений в Киеве. Но, по ее словам, проект решения не прошел рассмотрение всех комиссий, поэтому его рассмотрение, возможно, будет отложено.

О содержании проекта, по словам Г.Гереги, будет докладывать первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак сегодня на заседании Киевсовета, и обо всем можно будет узнать вместе с депутатами.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», граждан, которые пришли сегодня к КГГА на призыв оппозиции поддержать проект решения Киевсовета об отмене застройки Гостиного двора, не пускают в здание. Бойцы спецподразделения «Беркут» выстроились на лестнице перед зданием, не пуская никого в КГГА . Все двери заблокированы изнутри.

Народные депутаты от «Батькивщины» и депутаты Киевсовета пытаются провести граждан в здание, чтобы они могли принять участие в рассмотрении скандального вопроса. Во время попытки попасть в здание произошло столкновение. Нескольких активистов бойцы «Беркута» повалили на землю и чуть не затоптали ногами.

По словам члена фракции «Батькивщина» Юрия Одарченко, «Попов и Герега обязаны, согласно законодательству, не оказывать сопротивления при рассмотрении вопросов, на которых хочет присутствовать территориальная община. Это прямое нарушение всех законов и норм морали».