У Попова говорят, что песка и соли достаточно, но дворники ленивые

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня во время прямой телефонной линии начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций столицы Виталий Пшеничный.

«В том, что плохо посыпаны улицы, тротуары, виноват человеческий фактор. Когда-то дворник начинал свой рабочий день с 5 утра и работал в течение суток, а сегодня два часа поработал - и потом найти кого-то тяжело. Мы проверяли подготовку к зиме: у нас на сегодняшний день есть остатки соли 20 тыс. тонн, песчано-соляной смеси - 3 тыс. 682 тонны и фрикционных материалов – 941 тонна», - сообщил он.

«А песка достаточно в Киеве сегодня», - подчеркнул В.Пшеничный.

По его словам, была проблема с топливом. «Но на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций было принято решение за счет резервного фонда приобрести топливо. И был выделен 1 млн. грн. Эти деньги были перечислены «Киевзеленстрою», «Киевавтодору» и на районные администрации», - сообщил В.Пшеничный.