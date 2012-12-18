Спасатели высвободили из снежных заносов почти 400 транспортных средств

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, за сутки 17 декабря в результате неблагоприятных погодных условий (снег и порывы ветра) в отдельных районах Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой и Житомирской областей, на отдельных участках автомобильных дорог, было зафиксировано осложнение движения транспорта в связи со снежными заносами.

Работники ГАИ для предотвращения образованием заторов приняли меры по временному ограничению движения транспорта на опасных участках дорог.

Работниками «Укравтодора», МЧС, коммунальных служб и военнослужащими проводится постоянная очистка дорог.

Всего на территории Украины к очистке дорог и территорий на протяжении суток привлечено 21 тыс. 510 чел., а также 4 тыс. 338 ед. техники.