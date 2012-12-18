Укравтодор в пробке на трассе Киев-Чоп винит стихию и «лысую» резину

Об этом в эфире «5 канала» заявил начальник Управления эксплуатационного содержания дорог и безопасности движения Государственной службы автомобильных дорог Украины Александр Сухоносов.

«Я скажу, почему не досмотрели, тут сыграли роль несколько факторов: первый фактор – это стихия, такого, как было во Львовской области, не было на протяжении многих лет; второй фактор – это человеческий, когда никто не останавливался зная, что построена новая хорошая трасса, на ней можно разогнаться и проехать, проехать несмотря ни на какие погодные условия, причём даже те фуры которые выезжали, были на лысой резине. В Европе запрещают в период зимней эксплуатации дорог выезжать без цепей противоскольжения», – заявив Сухоносов.