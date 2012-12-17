Жителей харьковской многоэтажки, где произошел взрыв, расселили в гостиницы

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского председателя по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.

Она отметила, что эксперты приняли решение отселить всех жителей до окончательного заключения о состоянии дома.

По данным С.Горбуновои-Рубан, в доме - 64 квартиры. Количество жителей еще окончательно не установлено.

Сегодня состоится внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 16 декабря, в 17.39 в квартире на 10-ом этаже 16-этажного жилого дома (1978 году постройки) по проспекту Московскому, 248-Г произошел взрыв газа.

В результате взрыва погибло двое взрослых и двое детей (2005 и 2011 г.р.). Пострадали восемь человек. Они с травмами различных степеней тяжести госпитализированы.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, что вызывало пожар в 4 квартирах. Взрывом разрушены межквартирные перегородки, повреждено перекрытие между 9-м, 10-м и 11-м этажами, имеет место потеря несущих способностей конструкции внешней стены. Огнем уничтожено и повреждено имущество в четырех квартирах.

В 19.34 подразделениями МЧС пожар был ликвидирован. В ходе гашения пожара спасены 16 человек и эвакуированы 184.