На трассе Луганск–Донецк в снежную ловушку попали 500 автомобилей (видео)

14 декабря в результате ДТП с участием нескольких большегрузных автомобилей в Перевальском районе Луганской области на автодороге Луганск – Донецк в направлении г. Дебальцево образовался затор в обоих направлениях, в который попали около 500 автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГТУ МЧС в Луганской области, к ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены спасатели МЧС.

Для растягивания автомобилей, застрявших в снежных заносах, привлекали специальную технику.

Сейчас движение автомобильного транспорта на данном участке дороги возобновлено в обоих направлениях.