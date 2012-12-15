На трассе Луганск–Донецк в снежную ловушку попали 500 автомобилей (видео)
11:12, 15 декабря 2012Общество
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В Луганской области спасатели помогли ликвидировать затор, в который попали около 500 автомобилей.
14 декабря в результате ДТП с участием нескольких большегрузных автомобилей в Перевальском районе Луганской области на автодороге Луганск – Донецк в направлении г. Дебальцево образовался затор в обоих направлениях, в который попали около 500 автомобилей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГТУ МЧС в Луганской области, к ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены спасатели МЧС.
Для растягивания автомобилей, застрявших в снежных заносах, привлекали специальную технику.
Сейчас движение автомобильного транспорта на данном участке дороги возобновлено в обоих направлениях.
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