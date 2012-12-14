Московский цирк не пустили в Украину

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, у восьми лошадей, двух пони и девяти обезьян отсутствовали разрешения на выезд главного ветеринарного врача России, установленные Кабинетом министров в конце 2011 года.

По заявлению представителей федерального ведомства, цирк сможет отправиться на гастроли в Украину после получения соответствующих документов.

В Луганск Цирк им. Ю.Никулина едет с программой «Елка в цирке». Представления должны начаться 24 декабря и продлятся до 9 января 2013 года.