Московский цирк не пустили в Украину
21:46, 14 декабря 2012Общество
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Животные Московского цирка им. Юрия Никулина не смогли выехать из России на гастроли в Луганск: их задержали на международном автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка».
В Луганск Цирк им. Ю.Никулина едет с программой «Елка в цирке». Фото circusnikulin.ru
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, у восьми лошадей, двух пони и девяти обезьян отсутствовали разрешения на выезд главного ветеринарного врача России, установленные Кабинетом министров в конце 2011 года.
По заявлению представителей федерального ведомства, цирк сможет отправиться на гастроли в Украину после получения соответствующих документов.
В Луганск Цирк им. Ю.Никулина едет с программой «Елка в цирке». Представления должны начаться 24 декабря и продлятся до 9 января 2013 года.
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