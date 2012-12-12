Новый год будет теплым, Рождество - морозным

Бюро долгосрочных прогнозов на основании анализа результатов глобальной численной долгосрочной модели гидрометслужбы США-NOAA подготовило долгосрочный прогноз погоды на новогодние праздники и начало января 2013 года в Украине.

Как сообщает погодный портал Meteoprog.ua специально для ТСН.ua, к новогодним праздникам резкого похолодания не предвидится, только несколько дней в центральных областях и на севере Украины возможно понижение температуры до -10 градусов.

Последняя неделя декабря будет теплее по сравнению с погодой в прошлом году. С 24 по 27 декабря в северных и восточных областях Украины температура будет колебаться от -1 .. -5 градусов ниже нуля, а на юге страны ожидается 0 .. +4 выше нуля. 25 и 26 числа возможны сильные снегопады по всей территории страны. С 28 по 30-е декабря будет наблюдаться похолодание по всей территории Украины. В северных, центральных и восточных областях температура будет -4 .. -10 градусов мороза, на западе до -1 .. -6 мороза, в южных регионах и в Крыму 0 .. -5 ниже нуля.

31 декабря по большей части Украины температурные показатели будут близки к нулю. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях отметки на термометре будут ниже нуля -3 .. -6 градусов, возможен снег.

Первая неделя 2013-го принесет резкое похолодание. Со 2-го по 7-е января температура в северных и центральных областях составит -8 ... -13 градусов ниже нуля, на востоке температура опустится до рекордно низких -15 ... -20 мороза, на западе и юге Украины температурные показатели составят -4 ... -8 градусов.

В отдельных районах востока и севера Украины в рождественские дни, 6-го января, возможны морозы до -20 ... -23 Градусов. В настоящее время на остальной территории страны ожидается погода без осадков, и лишь на западе Украины ожидаются сильные снегопады. С 8 января по всей территории страны начнется потепление.