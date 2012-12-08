Два района Николаева остались без тепла

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС Украины в Николаевской области, 8 декабря в 2.12 на Николаевской ТЭЦ произошел перепад давления, который привел к прорыву сетей на теплотрассах ТЭЦ и жилых домов. Из-за прорыва временно ограничена подача теплоносителя абонентам двух районов Николаева. Также зафиксированы прорывы теплосетей в квартирах жилых домов.

Для поиска места прорыва и устранения причин аварии задействовано 17 аварийно-восстановительных бригад ПАО «Николаевская ТЭЦ» и 75 сотрудников. Для восстановления сетей теплоснабжения жилых домов работает 4 аварийных бригады жилищно-коммунальноного предприятия «Пивдень».

В 10.00 состоялось заседание областного штаба по ликвидации последствий аварии под председательством руководителя облгосадминистрации Николая Круглова, который поручил руководящему составу всех предприятий и ведомств разобраться в причинах возникновения аварии и принять в кратчайший срок все необходимые меры по устранению последствий аварии. Также было решено открыть пункты обогрева в Ленинском районе возле кинотеатра «Юность» и в подвальном помещении дома быта «Юбилейный» по проспекту Мира 2.

В 10.30 в малом зале горисполкома состоялось заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В Территориальном управлении МЧС в Николаевской области работает оперативная группа, которая координирует работы по ликвидации аварии.

На место вылетела оперативная группа Министерства чрезвычайных ситуаций Украины во главе с директором Департамента управления спасательными силами Григорием Марченко.

Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить до конца дня.

МЧС призывает жителей Николаева немедленно обращаться в коммунальные службы или по телефону 15-88, а также по номеру экстренного вызова «101» в случае выявления прорывов теплосетей в квартирах, подвалах и на улицах.