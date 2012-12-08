В Чехии разрешили продажу марихуаны

Купить можно будет как само средство, так и лекарства, изготовленные на его основе.

Закон вступит в силу начиная со следующего года. В 2013 году доступна будет только импортная марихуана, но потом Европейский государственный институт по контролю наркотиков будет выдавать лицензии на выращивание каннабиса местным производителям.

Чешское законодательство ранее уже разрешало выращивание и потребление (менее 15 грамм) каннабиса, замечает РосБизнесКонсалтинг, однако продавать его до сих пор было запрещено.

По словам одного из авторов законопроекта, "закон направлен на то, чтобы сделать марихуану доступной для пациентов, которые в ней нуждаются и употребляют несмотря на то, что это противозаконно".