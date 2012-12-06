У Попова уверяют, что Киев от снега убирают более 6 тысяч человек и 500 единиц техники

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление контроля над благоустройством.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» сообщили, что за минувшие сутки (5 декабря) из города вывезено 1,7 тысячи тонн снега и использовано 2,8 тысячи тонн песчано-соляной смеси. В первую смену на автомагистралях работали 344 единицы техники, а во вторую дороги от снега очищали 249 единиц техники. С начала снегопадов столичные автодоровцы вывезли из города 4,2 тысячи тонн снега. Также в корпорации призывают водителей в период непогоды быть внимательными и с пониманием отнестись к работе дорожных служб, которые активно работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки расчистить дороги и автодороги столицы.

По данным КГГА, на протяжении 5 декабря за ненадлежащую уборку балансовой территории от снега инспекторы по благоустройству вручили нарушителям 380 предупредительных предписаний и 72 административных протокола.

Первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак поручил всем председателям районных госадминистраций, руководителям коммунальных предприятий и жилищно-эксплуатационных управлений, невзирая на непогоду, работать в непрерывном усиленном режиме и ликвидировать последствия снегопадов на автодорогах города, тротуарах, придомовых территориях, вблизи станций метрополитена и остановок других видов общественного транспорта.

Кроме того, председатель КГГА Александр Попов отметил необходимость срочно очистить от снежных завалов объекты социально-культурной инфраструктуры: в первую очередь – территории вблизи детских садов и школ, а также подходы к театрам, музеям и тому подобное.