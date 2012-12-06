Киев за ночь завалило снегом (фото)
10:32, 06 декабря 2012Общество
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Синоптики не угадали с погодой - Киев за ночь завалило снегом.
Вопреки вчерашнему прогнозу Гидрометцентра, в Киеве продолжается снегопад, который начался еще вчера вечером.
Погодные условия привели к пробкам на автодорогах столицы. Коммунальщики безуспешно пытаются очистить от снега проезжую часть и тротуары. Согласно информации "Яндекс-Пробки", загруженность дорог Киева составляет 6 баллов из 10.
Как сообщает сайт Гидрометцентра, сейчас в Киеве 0 °, влажность - 94%, давление -740 мм рт. ст.
Фото Натальи Негрей
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