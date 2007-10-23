Польша станет лучшим „адвокатом” Украины в Европе

Польша станет более эффективным „адвокатом” Украины в Европе после того, как во главе правительства в Варшаве станет лидер „Гражданской платформы” Дональд Туск. Такую мысль в интервью „ Немецкой волне ” выразил обозреватель ведущего польского издания Gazeta Wyborcza Марцин Войцеховский.

Братья Качиньские из-за своей неуступчивости и непредсказуемости в международных отношениях имеют очень сомнительную репутацию в Европе, отмечает Марцин Войцеховский. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что их поддержка Украины в Брюсселе шла Киеву на пользу. После того, как во главе правительства в Варшаве станет проевропейский политик Дональд Туск, отношения Польши с партнерами в ЕС нормализуются, убежден Войцеховский: „Имидж Польши в Европе будет намного лучше. И она сможет лучше помогать Украине интегрироваться в европейские структуры”, - отмечает обозреватель. По его словам, в первую очередь будущий глава правительства стремится нормализовать отношения с Берлином, которые за последние два года очень охладели. Прагматик Туск, по мнению Войцеховского, найдет достаточно аргументов в интересах того, что присоединение Украины к ЕС отвечает интересам не только Польши, но и всего сообщества.