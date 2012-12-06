Эксперт: правительство Азарова имело право подать проект госбюджета

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.Онищука на представление в парламент правительством Н.Азарова проекта госбюджета на 2013 год уже после подписания Президентом указа об отставке Н.Азарова и Кабинета министров.

По словам Н.Онищука, некоторые политики считают, что правительство, которое ушло в отставку, не имеет права подавать проект госбюджета, руководствуясь нормой Регламента Верховной Рады, согласно которой «в случае отставки правительства до момента представления в Верховную Раду проекта госбюджета, отсчет всех сроков прекращается и возобновляется лишь после представления госбюджета новосформированным Кабмином».

Н.Онищук отмечает, что данная статья закона о Регламенте ВР (ч. 3 ст. 155) регулирует не вопрос правомочий правительства, которое находится в отставке, относительно внесения проекта государственного бюджета на следующий год, а сроки его рассмотрения парламентом.

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По его словам, этой статьей предусмотрено, что в случае отставки Кабинета министров до представления в Верховную Раду проекта закона о госбюджете на следующий год или после отклонения Верховной Радой поданного проекта закона о госбюджете на следующий год, отсчет сроков рассмотрения парламентом проекта закона о госбюджете на следующий год прекращается и возобновляется после представления в Верховную Раду проекта закона о государственном бюджете на следующий год новосформированным Кабинетом министров.

“Такое понимание отношений между правительством и Верховной Радой согласовываются с Конституцией Украины, которая не устанавливает ограничений в полномочиях Кабинета министров Украины, которому поручено продолжать исполнять полномочия в связи с отставкой”, - сказал Н.Онищук.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Президент Виктор Янукович подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины». Премьер-министр Н.Азаров написал заявление об отставке в связи с избранием народным депутатом Украины.

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Президент поручил Кабинету министров продолжать исполнять свои полномочия до начала работы новосформированного правительства.

В тот же день правительство подало на рассмотрение парламента проект госбюджета на 2013 год.

4 декабря во ВР состоялось представление документа.

Верховная Рада планирует завтра, 6 декабря, принять проект госбюджета на 2013 год.