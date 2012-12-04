Оппозиция требует наказания для Азарова

Об этом заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Павловский, сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения “Батькивщина”.

По его словам, проект госбюджета на 2013 год должен быть подготовлен новым правительством и внесен на рассмотрение нового парламента.

"То, что сейчас внесен проект госбюджета, - это нарушение Бюджетного кодекса и Регламента, поскольку правительство, которое находится в отставке, не имеет права вносить бюджет", - заявил А.Павловский.

По его словам, бюджет был внесен 3 декабря вечером в 19.45, когда правительство уже сутки было в отставке.

По словам А.Павловского, «своими действиями Азаров нарушил ряд законов, в частности, превысил служебные полномочия и нанес ущерб государству на сумму госбюджета - свыше 400 млрд грн, за что должен быть наказан в соответствии с 365-й статьей Уголовного кодекса Украины».

А.Павловский отметил, что бюджет-2013 подсчитан и составлен на фиктивных показателях: при обсчете заложен курс 8,5 грн за 1 доллар, "и это параллельно с заявлениями правительства о том, что на конец следующего года курс будет 12 грн за $1".

"Уже из этого одного видно, что все расчеты неправильны", - заявил народный депутат.

Кроме того, по словам А.Павловского, занижен уровень инфляции: по данным МВФ, инфляция в Украине в следующем году составит около 10%, но правительство заложило вдвое меньше, и из этого, соответственно, рассчитываются все другие показатели бюджета.

А.Павловский также отметил, что основные социальные показатели - минимальная зарплата, пенсия, прожиточный минимум, помощь малообеспеченным - на протяжении года не будут увеличиваться, несмотря на инфляцию и уменьшение реальных доходов населения.

При этом народный депутат напомнил, что при правительстве Юлии Тимошенко социальные стандарты постоянно увеличивались.

А.Павловский также обратил внимание на то, что в заключительных положениях бюджета правительство отметило, что приостанавливается действие законов о социальной защите тринадцати категорий социально незащищенных слоев населения, в частности, чернобыльцев, афганцев, детей войны, жертв нацистских преследований, врачей, учителей и др.

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Как сообщал УНИАН, в Кабмине настаивают на легитимности проекта бюджета-2013, поскольку он был одобрен до отставки.

В частности, как говорится в заявлении пресс-службы Кабинета министров, правительство рассмотрело проект закона о государственном бюджете на заседании 3 декабря 2012 года в 10.00. После обсуждения законопроект был одобрен правительством в целом – до обнародования Указа Президента Украины об отставке действующего правительства.

«Поэтому никакие спекуляции относительно легитимности одобренного законопроекта не имеют никакого смысла», - отмечается в заявлении.