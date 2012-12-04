У Азарова утверждают, что успели одобрить бюджет до отставки

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Кабинета министров Украины.

В частности, как объясняют авторы заявления, Кабмин рассмотрел проект закона о государственном бюджете Украины на заседании 3 декабря 2012 года в 10.00. После обсуждения законопроект был одобрен правительством в целом – до обнародования Указа Президента Украины об отставке действующего правительства.

«Потому никакие спекуляции о легитимности одобренного законопроекта не имеют никакого смысла», - отмечается в заявлении.

В соответствии с п. 6 ст. 116 Конституции Украины, Кабинет министров Украины «разрабатывает проект закона о государственном бюджете Украины», что и было выполнено четко в соответствии с требованиями законодательства .

Как сообщал УНИАН, ранее в оппозиции заявили, что отправленное в отставку правительство не имеет права подавать в парламент проект госбюджета.

3 декабря Президент Виктор Янукович подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины». Премьер-министр Николай Азаров написал заявление об отставке в связи с избранием народным депутатом Украины.