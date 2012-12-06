USAID завершило проект «Развитие финансового сектора» в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель проекта FINREP1 Роберт Бонд.

По его словам, проект, рассчитанный на 2009-2012 годы, был направлен на решение наиболее важных проблем финансового сектора Украины, в том числе вопросов управления государственным долгом и оборота государственных ценных бумаг, а также на реформирование пенсионной системы.

В частности, в рамках работы проекта в Украине были приняты два закона об усовершенствовании пенсионной системы (в части негосударственного пенсионного обеспечения), проведены тренинги для работников Пенсионного фонда Украины и судей местных общих и окружных судов с целью разъяснения им особенностей пенсионной реформы.

Как отметил Р.Бонд, проект во многом помог внедрению в Украине международных стандартов финансовой отчетности предприятий, а также повышению финансовой грамотности среди потребителей финансовых услуг, в том числе среди молодежи. В частности, в рамках проекта был разработан курс финансовой грамотности для учеников старших классов, который сегодня изучают в 71 школе.