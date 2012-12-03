В Киевской области - разбойное нападение на АЗС: ранили посетителя

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, в дежурную часть Яготинского райотдела милиции позвонил по телефону оператор автозаправочной станции «КЛО», которая находится на 102-м километре автодороги Киев - Харьков в селе Панфилы, и сообщил о нападении.

Следственно-оперативная группа установила, что около 1.35 в помещение АЗС вошли двое неизвестных в масках темного цвета и, угрожая устройством, похожим на пистолет, приказали всем лечь на пол. Один из посетителей, 41-летний мужчина, не сориентировался, в результате нападающие ранили его в ногу.

Затем люди в масках забрали из кассы 485 гривень, а также прихватили бутылку водки, несколько плиток шоколада и скрылись.

Раненого мужчину доставили в центральную районную больницу, где прооперировали. Его состояние удовлетворительное.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых и проводят мероприятия по их задержанию.

Ведется уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).