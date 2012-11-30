Евросуд по правам человека просит у Украины информацию по Развозжаеву

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу защиты российского оппозиционера Леонида Развозжаева, в которой адвокаты заявляют о незаконности его содержания под стражей и выдачу другому государству.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Анну Ставицкую.

"Сегодня ЕСПЧ принял решение о применении правила 40 регламента суда и направил правительствам Украины и России по делу Развозжаева нашу жалобу с просьбой предоставить информацию", - сказала она.

Адвокаты полагают, что Украина нарушила Конвенцию о статусе беженцев, выслав искавшего убежище без должных процедур. В отношении России указывается на нарушение статей 3 и 5 Европейской конвенции о правах человека, то есть на применение пыток и незаконное содержание под стражей.

А.Ставицкая напомнила, что документы в Страсбургский суд защита направила 28 ноября.

Накануне Следственный комитет РФ объединил в одно производство два уголовных дела в отношении Л.Развозжаева, возбужденных по статьям "разбой" и "приготовление к организации массовых беспорядков".

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела о подготовка к организации массовых беспорядков, которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

21 октября Басманный райсуд Москвы вынес постановление об аресте Л.Развозжаева до 16 декабря.

По словам помощника председателя Госпогранлужбы Украины Сергея Астахова, Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

25 октября начальник УСО МВД Украины Владимир Полищук не исключил, что в отношении Л.Развозжаева в Украине действовали силовые структуры других стран, о чем можно сделать вывод из видео, обнародованного российскими телеканалами. Он добавил, что в МВД не владеют информацией о том, каким образом и при каких обстоятельствах Л.Развозжаев покинул территорию Украины.

15 ноября начальник главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник заявил, что управление киевской милиции отказало в возбуждении уголовного дела по факту похищения в Киеве Л.Развозжаева, поскольку по данным таможенников и пограничников, он добровольно и самостоятельно пересек украинско-российскую границу.