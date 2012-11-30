СК России заявляет, что оппозиционеры готовили «цветную революцию»

Следственный комитет России заявляет, что оппозиционеры обучались за границей организации массовых беспорядков для свержения государственного строя на примере «цветных революций» в других странах.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Следственного комитета РФ.

«За это время следствием получены и другие неопровержимые доказательства, в том числе свидетельские, подтверждающие серьезность намерений фигурантов уголовного дела организовать массовые беспорядки в стране. В частности, у следствия есть данные о том, что сторонники фигурантов этого уголовного дела проходили специальную подготовку за пределами Российской Федерации по обучению организации и проведения массовых беспорядков с целью свержения государственного строя на примере организации «цветных революций» в других странах», - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что кроме показанного в эфире и уже известного всем видео, «следствие в качестве вещественных доказательств располагает и другими материалами, подтверждающими неоднократное общение фигурантов уголовного дела, в том числе Леонида Развозжаева, Сергея Удальцова и Константина Лебедева, с иностранными гражданами, среди которых и Гиви Таргамадзе, на тему организации массовых беспорядков в России. После получения результатов соответствующих экспертиз фрагменты этих материалов будут обязательно обнародованы».

В сообщении также отмечается, что Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела по факту приготовления к организации массовых беспорядков.

Как сообщал УНИАН, активист «Левого фронта» Л.Развозжаев вместе с координатором «Левого фронта» С.Удальцовым и Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

Авторы фильма, вышедшего на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видеосъемку, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Как утверждают авторы фильма, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.