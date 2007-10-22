В Днепропетровске продолжают ликвидировать последствия взрыва газа

В Днепропетровске продолжаются работы по разбору, демонтажу и вывозу разрушенных конструкций третьего подъезда 10-этажного 4-подъездного жилого дома по улице Мандриковской, 127, где 13 октября произошел взрыв бытового газа.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодня в медицинских заведениях города остаются 18 человек, в том числе двое детей.

С места происшествия вывезено 293 самосвала с обломками строительных конструкций, общим весом около 2 тыс. 930 тонн. К демонтажным работам от коммунальных служб и частных организаций области и города привлечено 70 человек и 16 единиц специальной и инженерной техники.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. В результате взрыва газа погибли 23 человека.