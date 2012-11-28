18-летний парень застрелился после ссоры с любимой
02:24, 28 ноября 2012Общество
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В городе Дубно Ривненской области 18-летний парень расстрелял себя из ружья после ссоры с любимой девушкой.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в горотделе милиции, о том, что ее знакомый выстрелил себе в шею из охотничьего гладкоствольного ружья сообщила милиции сама девушка.
Правоохранители выяснили, что причиной трагедии стал конфликт на любовной почве.
Будучи в ссоре со своей любимой, Александр достал из сейфа ружье, принадлежавшее его отцу, и отправился к Юлии. Попрощавшись с ней, он отошел от нее на расстояние около пяти метров и выстрелил.
Парень умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.
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