С 29-го ноября по 2-ое декабря в Киеве пройдет выставка-ярмарка «Мир меха». Выставка будет проходить в ВЦ "АККО Интернешнл" (парк им. Пушкина, пр. Победы 40-Б). Участники выставки представят модели текущего года, от классических до ультрамодных. Вниманию посетителей будет предложен большой выбор меховых и кожаных изделий, а также аксессуаров. Для женщин - шубы, полушубки, меховые жилеты, головные уборы из норки, лисы, бобра, шиншиллы, каракуля, енота, мутона и пр. Для мужчин: куртки, дубленки, пальто и головные уборы. А также, перчатки, сумки, ремни и многое другое.

Производители: Украина, Россия, Италия, Польша, Греция, Турция, Китай и др.

Посетители выставки «Мир меха» будут приятно удивлены широким ассортиментом меховых и кожаных изделий и смогут их приобрести со значительными скидками.

Выставка будет работать с 11-00 до 19-00.

Вход свободный.

Детальная информация по тел.: (063)-237-85-38, (044)-246-67-67

и на сайте: www.vybir.kiev.ua

Mail: aurica.t@mail.ru