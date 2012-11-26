Завтра в трех областях ожидается мокрый снег
14:54, 26 ноября 2012Общество
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Завтра, 27 ноября, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.
В Киеве - ночью около 0°, днем 4-6° тепла
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь ночью в Сумской, Харьковской и Луганской областях местами небольшой мокрый снег, а днем в Карпатах небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на юге Крыма 4-9° тепла; днем 2-7° тепла, в западных и южных областях 8-13°, в Крыму 11-16°.
В Киеве и Киевской области облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью по области от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
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