Украина просит ООН признать Голодомор актом геноцида

Представитель Министерства иностранных дел Украины Петр ДОЦЕНКО призвал Организацию Объединенных Наций признать Голодомор 1932-1933-х годов актом геноцида украинского народа.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр новостей ООН.

"ДОЦЕНКО считает, что такой шаг внесет важный вклад в предотвращение преступлений геноцида и других преступлений против человечности в будущем", - говорится в сообщении.

Выступая на сессии комитета, П.ДОЦЕНКО напомнил, что в этом году будет отмечаться 60-я годовщина Конвенции о геноциде. Он отметил, что жители Украины стали жертвами такого преступления за 15 лет до появления документа.

"Избирательно организованный коммунистическим тоталитарным режимом искусственный голод или Голодомор в Украине 1932-1933 годов привел к гибели от 7 до 10 миллионов невинных мужчин, женщин и детей, что составляло в то время 25% населения Украины", - цитирует центр новостей представителя украинского МИД.

По оценкам некоторых историков, политически организованный голод за счет конфискации продовольствия в начале 30-х годов прошлого века унес жизни от 7 до 10 миллионов жителей Украины, в том числе около 4 миллионов детей.

Актом геноцида Голодомор в Украине признали 11 государств.